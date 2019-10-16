Eczacıbaşı VitrA, evinde galip

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

16.10.2019 20:45
Eczacıbaşı VitrA, evinde galip

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Ligin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, 19 Ekim Cumartesi günü, saat 14.00'te, Ankara ekibi Karayolları'na konuk olacak.


Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut


Eczacıbaşı VitrA: Kim, Boskovic, Yasemin, Melis, Lloyd, Beyza, Simge (L), Buse, Ergül.


Nilüfer Belediyespor: Sabriye, Zhidkova, Buse Ü., Rousseaux, Hümay, İkbal, Buse K. (L)


Setler: 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14)


Süre: 105 dakika (30, 25, 26, 24) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.