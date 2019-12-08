Eczacıbaşı VitrA, Dünya ikincisi

08.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:48

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5. kez yer alan Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu ilk kez ikinci sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, 2015 ve 2016'ta şampiyonluk, 2017'de dördüncülük ve 2018'de üçüncülük sevinci yaşamıştı.



Salon: Olimpiyat Spor Merkezi



Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)



Imoco Conegliano: Egonu, Folie, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L) (Fersino, Sorokaite, Geerties)



Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Natalia, Kim, Gibbemeyer, Beyza, Lloyd, Simge (L) (Hande, Gamze, Yasemin)



Setler: 22-25, 25-14, 25-19, 25-21



Süre: 1 saat 51 dakika (32,24,26,29) - İSTANBUL

Kaynak: İHA