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Eczacıbaşı VitrA, Dünya ikincisi

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

08.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:48
Eczacıbaşı VitrA, Dünya ikincisi

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5. kez yer alan Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu ilk kez ikinci sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, 2015 ve 2016'ta şampiyonluk, 2017'de dördüncülük ve 2018'de üçüncülük sevinci yaşamıştı.


Salon: Olimpiyat Merkezi


Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)


Imoco Conegliano: Egonu, Folie, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L) (Fersino, Sorokaite, Geerties)


Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Natalia, Kim, Gibbemeyer, Beyza, Lloyd, Simge (L) (Hande, Gamze, Yasemin)


Setler: 22-25, 25-14, 25-19, 25-21


Süre: 1 saat 51 dakika (32,24,26,29) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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