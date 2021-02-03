Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Moskova ile karşılaşacak
03.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:34
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap son maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova ekibi ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap son maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova ekibi ile karşılaşacak.
Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul