Eczacıbaşı VitrA'dan deprem bölgesine destek
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Eczacıbaşı VitrA'dan deprem bölgesine destek

Eczacıbaşı VitrA'nın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarın Karayolları ile oynayacağı mücadelede, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardım göndermek isteyen voleybolseverlerin, malzemelerini kulübe teslim edebileceği açıklandı.

31.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:58
Eczacıbaşı VitrA'dan deprem bölgesine destek

Eczacıbaşı VitrA'nın Venus Sultanlar Ligi'nde yarın Karayolları ile oynayacağı mücadelede, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardım göndermek isteyen voleybolseverlerin, malzemelerini kulübe teslim edebileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karayolları mücadelesine gelecek olan voleybolseverler, Elazığ ve Malatya için kullanılmamış atkı, bere, mont ve botları, yardım malzemelerini Ayazağa Eczacıbaşı Salonu'nun girişinde, kulüp yetkililerine iletebilecek." denildi.

Kaynak: AA
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