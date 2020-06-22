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Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı.

Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı
22.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:06

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki liberonun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2022-2023'ün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve milli takımın başarılı liberosu Simge'yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Bu süreçte birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında açıklamasına yer verilen Simge Şebnem Aköz ise "Bu formayı giymeye devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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