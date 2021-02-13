Eczacıbaşı VitrA'da Beyza Arıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Beyza Arıcı'nın sözleşmesi yenilendi.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Beyza Arıcı'nın sözleşmesi yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son dört sezonda Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atan milli oyuncunun turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki voleybolcu, sözleşme uzatmasıyla ilgili, "Dört yıldır bünyesinde bulunduğum, artık ikinci ailem olan kulübümle devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Takımım için en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım şampiyonluk ve başarılarla dolu yıllarımız olur." ifadelerini kullandı.
Kulüp takımlarında Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor'da oynayan Beyza, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA'nın formasını giyiyor.
Beyza Arıcı'nın başarılarında şunlar bulunuyor:
Kulüp başarıları
2018 CEV Kupası şampiyonluğu
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
Milli takım başarıları
2017 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası şampiyonluğu
2018 FIVB Milletler Ligi ikinciliği
Bireysel başarılar
2017 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası en iyi orta oyuncu
2017-2018 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay