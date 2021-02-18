Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
18.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:08
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan rutin Kovid-19 testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon sağlanarak oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever