Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan rutin Kovid-19 testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon sağlanarak oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever