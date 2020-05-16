Eczacıbaşı VitrA, Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı 2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu renklerine bağladı.

2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu renklerine bağladı.

Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Amerika Milli Takımı'nın yetenekli orta oyuncusuyla anlaştık. Takımımızın kurulumuna uygun bir özellikte olan Chiaka'dan önemli bir katkı bekliyoruz" denildi.

CHİAKA OGBOGU KİMDİR?

1995 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğan Chiaka Ogbogu, 188 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Amerika Kolej Ligi yıllarını Texas Üniversitesi'nde geçiren yetenekli oyuncu, 2018 yılında Amerika Milli Takımı'na katıldı. Ogbogu, Türkiye'ye gelmeden önce sırasıyla Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco Volley Conegliano takımlarında oynadı.

MİLLİ BAŞARILAR

2018 Pan Amerika Kupası şampiyonluğu

2019 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kupası ikinciliği

2019 NORCECA Kıta Şampiyonası ikinciliği

KULÜP BAŞARILARI

2018-19 Polonya Kupası şampiyonluğu

2019 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

2019-20 İtalya Kupası şampiyonluğu

(İHA)

Kaynak: İHA