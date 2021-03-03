Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Unet e-work UYBA'yı konuk edecek
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Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Unet e-work UYBA'yı konuk edecek

03.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:46
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Unet e-work UYBA'yı konuk edecek

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Unet e-work UYBA ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Unet e-work UYBA ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Unet e-work UYBA 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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