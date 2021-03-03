Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Unet e-work UYBA'yı konuk edecek
03.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:46
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Unet e-work UYBA ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Unet e-work UYBA ile karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maçı Unet e-work UYBA 3-1 kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük