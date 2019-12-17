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Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Polonya deplasmanında Budowlani'ye konuk olacak.

17.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:24
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın deplasmanında Budowlani'ye konuk olacak.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Lodz Sport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Turuncu-beyazlılar, gruptaki ilk iki maçını kazanarak 5 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Budowlani ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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