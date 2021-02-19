Eczacıbaşı VitrA: 0-3
19.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:01
SALON: Aksaray Spor SalonuHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen.KUZEYBORU: Ikic, Sinem, Victoria, Mitchem, Sabriye, Arelya, Dilek (L), Arzum, Boskovic, Merve, HümayECZACIBAŞI VİTRA: Fatma, Beyza, Mirkovic, Saliha, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), YaseminSETLER: 0-3 (22-25, 19-25, 22-25)SÜRE: 82...
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen.KUZEYBORU: Ikic, Sinem, Victoria, Mitchem, Sabriye, Arelya, Dilek (L), Arzum, Boskovic, Merve, HümayECZACIBAŞI VİTRA: Fatma, Beyza, Mirkovic, Saliha, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), YaseminSETLER: 0-3 (22-25, 19-25, 22-25)SÜRE: 82 dakika (27, 27, 28)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29'uncu haftanın açılış mücadelesinde Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı VitrA'ya 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
- Aksaray
Kaynak: Demirören Haber Ajansı