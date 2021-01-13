Eczacıbaşı VitrA: 0-3
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Eczacıbaşı VitrA: 0-3

13.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:49
Eczacıbaşı VitrA: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Nurper Özbar, Recep KarakoçSİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, İlayda, Alexia, Lana, Jennifer, Aybüke (L), Burcu, Derya, Ece, Bihter, Duygu, ZeynepECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic,...

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep KarakoçSİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, İlayda, Alexia, Lana, Jennifer, Aybüke (L), Burcu, Derya, Ece, Bihter, Duygu, ZeynepECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Fatma, SalihaSETLER: 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)SÜRE: 81 dakika (28,25,28)Misli.com Sultanlar Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

- İstanbul
Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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