Eczacıbaşı VitrA: 0-3

09.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:34

SALON: : TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: : Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral

BEŞİKTAŞ: Göknur, Doğa, Bengisu, Ece, Şevval, Lal, Tuğçe (L), Deniz, Zuhal, Tuana, Kardelen, Mina, Gökçe, Elif, İrem.ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Newcombe, Ergül, Melis, Saliha, Beyza, Merve (L).SETLER: 0-3 (12-25, 11-25, 14-25)SÜRE: 63 dakika (19, 21, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, 3-0'lık galibiyetle yoluna devam etti. Mücadelede ilk teknik molaya 12-6 önde giren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-12 kazanırken, pasör Gamze Kılıç'ın dengeli pas dağılımı ve takıma yeni katılan smaçör Sonja Newcombe'nin katkıları dikkat çekti.İkinci seti de kontrollü bir şekilde 25-11 kazanan turuncu beyazlılarda Saliha Şahin 4, Melis Durul 3 sayı katkıda bulundu.Son sette, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Beyza Arıcı'nın etkisiyle de kontrolü bırakmayan konuk ekip, seti 25-14 ve maçı 3-0 sonlandırdı.Günün en skorer isimleri 11 sayıyla Melis Durul ve 10 sayıyla Saliha Şahin oldu.Maçtan sonra turuncu beyazlılar Beşiktaş'a çiçek takdim ederken, tüm sporcular birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kaynak: DHA

- İstanbul