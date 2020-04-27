Eczacıbaşı Topluluğu'ndan 53 ildeki sağlık merkezlerine destek Eczacıbaşı Topluluğu, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine koronavirüsle mücadele kapsamında maske, tıbbi malzemenin yanı sıra ve hijyen malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine koronavirüsle mücadele kapsamında maske, tıbbi malzemenin yanı sıra ve hijyen malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor. Kaynak: Dunya.com