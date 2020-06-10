Eczacıbaşı Spor Kulübünde Kovid-19 testleri negatif çıktı Eczacıbaşı Spor Kulübünde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ile altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün Kovid-19 ile mücadele kapsamında önlemlerini titizlikle devam ettireceği aktarıldı.

Kaynak: AA