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Eczacıbaşı, Slovenya'ya gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eczacıbaşı, Slovenya'ya gidiyor

CEV Kupası son 8 turunda, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla eşleşen Eczacıbaşı Voleybol Takımı, bugün İstanbul'da yapacağı son antrenmanın ardından maçın oynanacağı Kamnik şehrine doğru yola çıkacak.

İSTANBUL (İHA) - CEV Kupası son 8 turunda, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla eşleşen Eczacıbaşı Voleybol Takımı, bugün İstanbul'da yapacağı son antrenmanın ardından maçın oynanacağı Kamnik şehrine doğru yola çıkacak.

Kupada ilk turu set vermeden geçen Eczacıbaşı Voleybol Takımı, bu turda da kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Sezonun ortasına gelirken güzel bir uyum yakaladıklarını söyleyen genç smaçör Saliha Şahin, "Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu devam ettirmemiz gerektiğinin farkındayız. Yaptığımız antrenmanlarda hatalarımıza odaklanıp daha iyisini ortaya koymak için çaba gösteriyoruz. Hedeflerimize doğru adım adım ilerlerken, Slovenya'da da galip geleceğimize inanıyorum" dedi.

Calcit Kamnik - Eczacıbaşı karşılaşması 8 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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