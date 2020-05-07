Eczacıbaşı'nın ABD'li smaçörü Sonja Newcombe: "Yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli...

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li smaçörü Sonja Newcombe, voleybolseverlere seslenerek, "Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım" dedi.

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li smaçörü Sonja Newcombe, voleybolseverlere seslenerek, "Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle spora ara verilen şu günlerde evdeki yaşantısını anlatan Newcombe, "Sabahları ailemin kahve keyfine eşlik ediyorum. Günlük tutmak ve hislerimle baş başa kalmak için zaman ayırmaya çalışıyorum, ardından günlük antrenmanımı yapıyorum. Kalan vaktimi de televizyon izleyerek, okuyarak, örgü örerek, eşimle kart oyunu oynayarak veya arkadaşlarımla sohbet ederek geçiriyorum. Evde kendi hazırladığımız yemeği yedikten sonra iyi uyumaya özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.

Evde yaptığı egzersizlerden bahseden deneyimli oyuncu, "Günlük egzersizlerim arasında lastik bantları ve hafif ağırlıklarla yapılan çalışmalar var. Ayrıca yoga yapıyorum ve kondisyonumu korumak için yokuşta koşulara çıkıyorum. Rutin benim için çok önemli, bu sayede hareketsizliğin ve tembelliğin önüne geçiyorum. Sporcu olarak günümüzün planlı olmasına alışığız. Bu yüzden o rutini korumak beni aktif tutuyor" diye konuştu.

Hareket etmenin kendisine her zaman iyi geldiğini belirten Newcombe, takipçilerine, "Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım" tavsiyesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA