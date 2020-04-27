Eczacıbaşı'ndan 53 ildeki sağlık merkezlerine destek Eczacıbaşı Topluluğu, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine desteklerine devam ediyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine desteklerine devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele için 10 milyon TL kaynak ayıran Eczacıbaşı Topluluğu, katkılarını sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmede; Topluluk kuruluşları, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine N95 ve FFP3 maske, cerrahi maske, yüz siperliği, ateş ölçer, önlük, gözlük, tulum, entübasyon kabini, muayene ve kültür alma kabini gibi tıbbi malzemelerin yanı sıra dezenfektan, kolonya, tuvalet kağıdı ve havlu kağıt gibi hijyen ürünleri ile fotoselli armatürler ulaştırmaya devam ediyor.

Şirket, mücadele kapsamında daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği 2 milyon TL'lik katkının yanı sıra, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan kolonyalar konusunda talep edilen desteği karşılamış, sağlık personeline hizmet vereceğini açıklayan otellere de hijyen için gerekli olan tüm dezenfektan ürünleri, temizlik kağıtları ve kimyasal ürünlerle destek verdiğini açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA