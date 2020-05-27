Eczacıbaşı'nda Newcombe ile yollar ayrıldı
Eczacıbaşı VitrA, profesyonel oyuncusu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdığını açıkladı.
27.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:35
Eczacıbaşı VitrA, profesyonel oyuncusu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı Sonja Newcombe'ye teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA