Eczacıbaşı'nda herkes negatif
Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.
10.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:52
Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulüp, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerine titizlikle devam edecektir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA