Eczacıbaşı'nda babalara üç hafta doğum izni
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Eczacıbaşı'nda babalara üç hafta doğum izni

Eczacıbaşı'nda babalara üç hafta doğum izni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eczacıbaşı Topluluğu, babalık izni süresini doğumdan sonra üç hafta, devamındaki dönemde ise üç haftaya kadar haftada bir gün olarak uygulamaya başladı.

Eczacıbaşı Topluluğu, babalık izni süresini doğumdan sonra üç hafta, devamındaki dönemde ise üç haftaya kadar haftada bir gün olarak uygulamaya başladı. Uygulama ile babaların, çocuklarının ilk zamanlarında yanlarında olmaları, hem de anne ve babanın ebeveynlik sorumluluğunu eşit olarak paylaşabilmesi amaçlanıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, babalık izni süresini doğumdan sonra üç hafta, devamındaki dönemde ise üç haftaya kadar haftada bir gün olarak uygulamaya başladı. Uygulama ile hem Eczacıbaşılı babaların, çocuklarının ilk zamanlarında yanlarında olmaları, hem de anne ve babanın ebeveynlik sorumluluğunu eşit olarak paylaşabilmesi amaçlandığı belirtildi. Topluluk'ta 2017 yılında başlatılan "Birlikte Biz" çalışmaları kapsamında fırsat eşitliğini desteklemeye yönelik yeni uygulamaya ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, erkeklerin baba olarak kadınlar kadar rol ve sorumluluk alabildiği bir aile hayatının, kadınların erkekler kadar aktif rol alabildiği bir toplumsal hayatı da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Gümrah, "Biz de bu anlayışla, babaların dünyaya merhaba diyen bebekleri ile daha çok zaman geçirmelerine, daha güçlü bağlar kurmalarına, bakım ve gelişimlerinde aktif rol almalarına katkı sağlamak için yeni bir adım attık. Topluluğumuzda baba adaylarının doğum sonrası babalık izinlerini üç haftaya çıkardık. Yeni babalarımız takip eden üç haftada da haftada bir gün izinli sayılacaklar. Bir babanın ilk ve önemli işi babalıktır diyoruz. Mutlu aileler ve mutlu çocuklarla daha huzurlu, mutlu, eşit ve barışçı bir toplumun hayal olmadığını biliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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