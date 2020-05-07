Eczacıbaşı İlaç ve İş Gayrimenkul'den AVM kiracıları için mayıs ayı kira açıklaması
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Eczacıbaşı İlaç ve İş Gayrimenkul'den AVM kiracıları için mayıs ayı kira açıklaması

Eczacıbaşı İlaç ve İş Gayrimenkul'den AVM kiracıları için mayıs ayı kira açıklaması
07.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:28

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den yapılan açıklamada şirketler, sahip veya ortak oldukları AVM'lerde bulunan kiracılardan mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmayacağını duyurdu.

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den yapılan açıklamada şirketler, sahip veya ortak oldukları AVM'lerde bulunan kiracılardan mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmayacağını duyurdu.

EİS Eczacıbaşı İlaç AŞ, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs 2020'de kısmi olarak açılacak olması ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını kapsamında, şirketimizin yüzde 50 oranında ortak olduğu ve 20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda geçici süreyle hizmete kapatıldığını, 3 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda ise 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verildiğini duyurduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin ("Kanyon AVM"); mayıs ayı içerisinde pandeminin ülkemizdeki nispeten olumlu seyri ile alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığının kamu otoritelerince duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla alışveriş merkezlerinin kısmi olarak açılabileceği yönündeki açıklaması çerçevesinde; 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verilmiştir."

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ de KAP'a yaptığı açıklamada alışveriş merkezleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket portföyünde yer alan ve geçici süreyle hizmete kapatılan alışveriş merkezleri, çarşı ve ticaret alanlarına ilişkin olarak; mayıs ayı içerisinde pandeminin ülkemizdeki nispeten olumlu seyri ile alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığının kamu otoritelerince duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla alışveriş merkezlerinin kısmi olarak açılabileceği yönündeki açıklaması çerçevesinde; Kanyon Alışveriş Merkezi, Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete açılmasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan şirket genel müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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