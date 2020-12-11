Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, turizmcilerle buluştu Açıklaması

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, turizmcilere umutlarını ve iyimserliklerini yitirmemeleri önerisinde bulundu.

Eczacıbaşı, Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen toplantıya çevrim içi bağlanarak, değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük küresel sınamadan geçildiğini belirten Eczacıbaşı, turizm sektörünün de bundan yoğun şekilde nasibini aldığını ifade etti.

Ortak sorunlara ortak çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Eczacıbaşı, "53 sektör turizmden doğrudan etkileniyor. Bu doğrultuda hükümetlerin ilk eğileceği alanlardan biri turizm olacaktır. Bu zor günler geçecek. Aylarca evlerine, sokaklarına, caddelerine hapsolmuş milyonlarca insan yeniden seyahat etmeye başlayacak. Doğrusu zemheriden boşalırcasına bir taleple karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım." diye konuştu.

Salgın nedeniyle insanların tercihlerinin de değiştiğine dikkati çeken Eczacıbaşı, insanların artık tatil seçimini eskiye kıyasla farklı bir terazide tartarak yapacağını ifade etti.

Eczacıbaşı, Türkiye'nin, aklında tatile çıkma fikri olan bir kişiye, deniz, kum, güneş, tarih, din, eğlence, mutfak, festivaller, canlı kentler, doğal güzellikler gibi her şeyi sunduğunu anlattı.

Teknolojide yaşanan değişimin salgınla daha da hızlandığını belirten Eczacıbaşı, bu hıza sektörün her paydaşının uyum sağlaması gerektiğini kaydetti.

"Turizmciler karamsar olmamalı"

İş insanlarının seyahatlere gerek duymadan toplantılarını video konferans uygulamaları üzerinden yaptığına değinen Eczacıbaşı, "İş insanlarının yeniden seyahat etmeye başlamaları için nedenlerinin olması gerekiyor. Bu nedenlerin bir kısmını bizim sunmamız gerekiyor. Toplantılarımızın büyük bir kısmını Zoom üzerinden yapabiliriz ama tatillerimizi şu aşamada Zoom üzerinden yapmak mümkün gözükmüyor." diye konuştu.

Turizm sektörünün tüm oyuncularıyla uyum içinde çalışması gerektiğini dile getiren Eczacıbaşı, büyük dönüşümün hızına birlikte hareket edilerek yetişilebileceğini söyledi.

Turizmcilere karamsar olmamaları çağrısında bulunan Eczacıbaşı, "Yaratıcılığımızı ve elimizdeki imkanları bir araya getirerek işimizi büyütmeye devam edeceğiz. Daha yaratıcı ve cesur olmak zorundayız. Umudumuzu ve iyimserliğimizi canlı tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun