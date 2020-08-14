Eczacıbaşı hazırlık turnuvasının birinci günü tamamlandı
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Eczacıbaşı hazırlık turnuvasının birinci günü tamamlandı

2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü tarafından organize edilen turnuvanın birinci günü tamamlandı.

Eczacıbaşı hazırlık turnuvasının birinci günü tamamlandı
14.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:56

2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü tarafından organize edilen turnuvanın birinci günü tamamlandı.

Günün ilk maçında Türk Hava Yolları ve Sistem9 Yeşilyurt ekipleri karşı karşıya geldi. THY'nin 3-0 kazandığı mücadele çekişmeli rallilere sahne olurken, maçın en skorer ismi, aldığı 31 sayı ile Ebrar Karakurt oldu.

Günün ikinci maçında ise Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Turuncu-beyazlılarda Boskovic 27 sayıyla mücadelenin en skoreri olurken, yeni transfer Jordan Thompson da 20 sayıyla oynadı.

Turnuvanın ikinci gününde yarın, saat 15.30'da THY - Galatasaray, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmaları oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Selçuk Görmen, Esat Danzil

THY: Şeyma, Büşra Şahin, Ebrar, Ada, Büşra Kılıçlı, Carlini, Berin (L), Polen, Aslı, Madison, Nursevil

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, Zeynep, Scuka, Derya, Cross, Buket, Bihter (L), İrem, Tuana, Aybüke

Setler: 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Süre: 74 dakika (24, 25, 25)

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Uğur Ateş, Saadettin Kral

Eczacıbaşı VitrA: Hande, Beyza, Mirkovic, Thompson, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Fatma, Elif, Merve

Galatasaray: Selin, Çağla, İlkin, Ergül, Rhykliuk, Güldeniz, Gizem (L), Derya, Nilay, Sezen

Setler: 2-3 (21-25, 25-19, 30-28, 20-25, 11-15)

Süre: 125 dakika (26, 24, 35, 25, 15)

Kaynak: İHA

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