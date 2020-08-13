Eczacıbaşı hazırlık turnuvası başlıyor Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray, THY ve Sistem9 Yeşilyurt, 14-16 Ağustos tarihleri arasında Eczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray, THY ve Sistem9 Yeşilyurt, 14-16 Ağustos tarihleri arasında Eczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası'nda mücadele edecek.

2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Spor Kulübü, 14-16 Ağustos tarihlerinde dört takımın yer alacağı bir turnuva düzenleyecek. Korona virüs pandemisi dolayısıyla yeni sezon hazırlıklarını gruplar halinde antrenman yaparak sürdüren Eczacıbaşı, düzenlenecek turnuvada Galatasaray, THY ve Sistem9 Yeşilyurt takımlarını konuk edecek. Turuncu-beyazlıların sahasında oynanacak karşılaşmalar seyircilere kapalı olacak.

Öte yandan turnuva öncesi Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki hijyen ve sağlık önlemleri arttırılırken, sporcuların sağlık durumları da kulüp doktoru tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası maç programı ise şu şekilde:

14.08.2020 Cuma

15.30 THY - Sistem9 Yeşilyurt

18.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray

15.08.2020 Cumartesi

15.30 THY - Galatasaray

18.00 Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt

16.08.2020 Pazar

15.30 Galatasaray - Sistem9 Yeşilyurt

18.00 Eczacıbaşı VitrA - THY

(İHA)

Kaynak: İHA