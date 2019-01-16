Eczacıbaşı, Halkbank'a Set Vermedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank'a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Halkbank'a konuk olan lider Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Başkent Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erkan Sarı Halkbank: Ada, Hande, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan, Derya (L), Simge, Eylül, Fulden, Asena. Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Lauren, Dilara (L). Setler: 14-25, 15-25, 15-25 Süre: 75 dakika (26,24,25)
(İHA)
Kaynak: İHA