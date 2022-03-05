Misli.com Sultanlar Ligi 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt'u konuk ediyor.

Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt'u konuk ediyor. Ligin son haftalarında iyi bir galibiyet serisi yakalayan turuncu-beyazlılar, evinde oynayacakları karşılaşmada rakibini konuk edecek.

Fatma Şekerci: "Üç puanı alarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz"

Gün geçtikçe daha çok güçlendiklerini söyleyen Fatma Şekerci, "CEV Kupası'nda final etabına kalmamızın ardından, şimdi sıra kendi ligimizde oynayacağımız karşılaşmamız için hazırlıklarımızı sürdürmekte. Bizim için her maç ayrı bir önem taşıyor. Üç puanı alarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit - Yeşilyurt karşılaşması, 6 Mart Pazar günü, saat 13: 00'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL