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Eczacıbaşı Dynavit, tur atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit, tur atladı

SALON: Eczacıbaşı HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, ZeynepZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, MarkovicSETLER:...

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep

ZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic

SETLER: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

SÜRE: 70 dakika (25, 24,21)

CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.

Mücadelenin en skorer ismi 13 sayıyla Hande olurken, Heyrman 10 sayı ile onu takip etti. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok sayısı kazanarak rakibine üstünlük kurdu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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