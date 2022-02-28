Eczacıbaşı Dynavit, rövanşa hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, rövanşa hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, rövanşa hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını İstanbul'da ağırlayacak.

İSTANBUL (İHA) - Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını İstanbul'da ağırlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, evinde oynayacağı ikinci maçı da kazanıp adını finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, "Kendi ligimizde galibiyetle döndüğümüz Kuzeyboru deplasmanından sonraki gün yarı final karşılaşmasına çıkacağız. Yarı final ilk maçımızda rakibimize karşı üstün bir oyun sergiledik. Evimizde aynı şekilde oynayıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması yarın saat 18.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, rövanşa hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit, rövanşa hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Romanya, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title