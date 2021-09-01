Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor
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Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor

Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni sezon hazırlıklarını İzmir kampının ardından İstanbul'da devam ettiren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da Jerzy Grecki Memorial 2021 turnuvasına katılacak.

Yeni sezon hazırlıklarını İzmir kampının ardından İstanbul'da devam ettiren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da Jerzy Grecki Memorial 2021 turnuvasına katılacak.

3-5 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Legionowo şehrinde düzenlenecek turnuvada Eczacıbaşı Dynavit'in yanı sıra Grot Budowlani d, S.C. Potsdam, KS Commercecon d, I Capital Legionovia ve Dresdner S.C. Takımları da yer alıyor.

Bugün günü çift idmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, yarın sabah Polonya yolculuğuna çıkacak.

Jerzy Grecki Memorial 2021

A Grubu

Grot Budowlani d (POL)

S.C. Potsdam (GER)

KS Commercecon d (POL)

B Grubu

Eczacıbaşı Dynavit (TUR)

I Capital Legionovia (POL)

Dresdner S.C. (GER)

Maç Programı

3 Eylül Cuma:

Grot Budowlani d - KS Commercecon d, 12: 00 (TSİ)

Eczacıbaşı Dynavit - Dresdner S.C., 16: 00 (TSİ)

Grot Budowlani d - S.C. Potsdam, 19: 00 (TSİ)

4 Eylül Cumartesi:

I Capital Legionovia - Dresdner S.C., 12: 00 (TSİ)

S.C. Potsdam - KS Commercecon d, 16: 00 (TSİ)

I Capital Legionovia - Eczacıbaşı Dynavit, 19: 00 (TSİ)

5 Eylül Pazar:

Sıralama ve final maçları

-İHA-

Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor
Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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