Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2'de 2 yaptı

Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma döndü! Marsilya maçı kafilesinde yer aldılar

Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba çıkış: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik