Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de yarı finalde

Ptt : 3-0

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Axa Sigorta Kupa Voley B Grubu çeyrek final etabında PTT'yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Turuncu beyazlılar, setlerde 25-21, 25-22 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 galip geldi.

Boskovic 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Beyza 7, Adams ise 10 sayı elde etti. Öte yandan milli smaçör Hande Baladın 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.