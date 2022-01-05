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Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de yarı finalde

Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de yarı finalde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

PTT: 3-0SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Gözde, Fatma, Dilay, PTT: Bahar, Sıla, Campos, İlayda, Dimitrova, Merve, Simay (L), Rousseaux, Çağla, Ceren NurSETLER: 25-21, 25-22, 25-17Süre: 85 dakika...

Ptt : 3-0

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Gözde, Fatma, Dilay,

Ptt : Bahar, Sıla, Campos, İlayda, Dimitrova, Merve, Simay (L), Rousseaux, Çağla, Ceren Nur

SETLER: 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 85 dakika (29, 31, 25)

Axa Sigorta Kupa Voley B Grubu çeyrek final etabında PTT'yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Turuncu beyazlılar, setlerde 25-21, 25-22 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 galip geldi.

Boskovic 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Beyza 7, Adams ise 10 sayı elde etti. Öte yandan milli smaçör Hande Baladın 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.


Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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