Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası'nda Zeleznicar'ı ağırlayacak
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın Sırp kulübü Zeleznicar'ı ağırlayacak.
İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın Sırp kulübü Zeleznicar'ı ağırlayacak.
İstanbul'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Deplasmandaki ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini elemesi durumunda son 16 takım arasına girecek.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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