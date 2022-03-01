Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek...

AA, Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek...

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.

AA / Emre Doğan - Spor

voleybol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title