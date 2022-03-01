Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek...
AA, Emre Doğan - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği CSM Volei Alba karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek finale yükselmeyi garantiledi.
AA / Emre Doğan - Spor