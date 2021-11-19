Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor

Ligde Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürdü. 20 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak mücadele öncesi Eczacıbaşı, ligde 22 puanla 3. sırada yer alıyor. - İSTANBUL