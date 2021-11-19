Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor

Ligde Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürdü. 20 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak mücadele öncesi Eczacıbaşı, ligde 22 puanla 3. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor

Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor

Eczacıbaşı Dynavit hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title