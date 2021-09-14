Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya'da devam edecek - Haberler
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Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya'da devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya'da devam edecek

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Szczecin şehrinde hazırlık maçlarına çıkacak.

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Szczecin şehrinde hazırlık maçlarına çıkacak.

Türkiye ve Amerika milli takımlarında bulunan oyuncularının takıma katılmasıyla çalışmalarını hızlandıran turuncu-beyazlılar, Polonya'da Chemik Police ve SSC Palmberg Schwerin takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Milli Takım sezonunun ardından tekrardan Eczacıbaşı Dynavit ile antrenmanlara başlayacak olan Kaptan Simge Aköz, "Evime döndüğüm için mutluyum. Milli Takım'la güzel ve başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi bütün odağımı kulübüme çevirdim. Takımda yeni arkadaşlarımız var, onlarla birlikte güzel bir kamp süreci geçireceğiz. Döndüğümüzde Tijana ve Maja da bize katılacak. Yeni sezonda herkese sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit, günü çift idmanla tamamlayacak ve yarın sabah Szczecin'e doğru yola çıkacak.

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya'da devam edecek

Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya'da devam edecek

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