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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

CEV Kupası yarı final karşılaşmasında, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla oynayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

CEV Kupası yarı final karşılaşmasında, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla oynayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması 1 Mart Salı günü, saat 18.00'de, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: Sala Sporturilor

Hakemler: Wouter Debaar (NED), Maouro Carlo Goitre (ITA)

Alba Blaj: Strantzalı, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L), Roman, Miclaus, Axinte, Artin)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Gözde, Elif, Merve, Fatma)

Setler: 0-3 (21-25, 22-25,19-25)

Süre: 80 dakika (26,27,27)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda avantajı kaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

voleybol, Romanya, Salı, Mart, Spor, Güncel, Haberler

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