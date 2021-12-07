Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Calcit ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Calcit ile karşılaşacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Calcit ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Slovenya'nın Calcit takımıyla karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Slovenya'nın Calcit takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kamnik kentinde TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor Yıldız canlı yayımlayacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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