Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Calcit'i ağırlayacak
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Slovenya'nın Calcit takımını konuk edecek.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Slovenya'nın Calcit takımını konuk edecek.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak ve çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek mücadele saat 18.00'de başlayacak.
Slovenya'da yapılan ilk maçı Eczacıbaşı Dynavit, 3-0 kazanmıştı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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