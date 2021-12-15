Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Calcit'i ağırlayacak - Haberler Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Calcit'i ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Calcit'i ağırlayacak
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Slovenya'nın Calcit takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında yarın Slovenya'nın Calcit takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak ve çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Slovenya'da yapılan ilk maçı Eczacıbaşı Dynavit, 3-0 kazanmıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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