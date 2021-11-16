Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarın Zeleznicar'a konuk olacak
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Sırbistan'ın Zeleznicar ekibine konuk olacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Sırbistan'ın Zeleznicar ekibine konuk olacak.
Lajkovac Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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