Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi - Haberler Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Eldar Aliyev, Volodymyr BosenkoECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Eldar Aliyev, Volodymyr Bosenko

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).

URALOCHKA-NTMK: Kulikova, Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Trukhina (L), Karpol (L), Cese Montalvo.

SETLER: 2-3 (25-17,24-26, 31-29,19-25, 6-15)

SÜRE: 125 dakika (23',27',37',24',14')

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Çeyrek Final 2'nci maçında Rusya'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımına 3-2 mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başaran turuncu-beyazlı ekip, 2'nci maçta 2 seti alıp turu geçmeyi garantileyerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic oldu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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