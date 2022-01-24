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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda Uralochka-NMTK ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda Uralochka-NMTK ile karşılaşacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou ile Azerbaycan'dan Eldar Aliyev hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ocak Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda oynanacak. İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını yarı finale yazdıracak.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Azerbaycan, Yunanistan, voleybol, Rusya, Spor, Haber

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