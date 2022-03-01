Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Uygar Aydın - Bozhan Memiş - Samet YalçınİSTANBUL (İHA) - Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Uygar Aydın - Bozhan Memiş - Samet Yalçın

İSTANBUL (İHA) - Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, CSM Volei Alba Blaj'ı ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, sahasında da rakibini 3-0'la geçerek finale kaldı.

Eczacıbaşı, finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci

CSM Volei Alba Blaj: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas

Setler: 25-15, 25-18, 25-19

Süre: 19', 22', 25 (66 dakika)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda finalde

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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