Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak
AA, Ercan Çakar - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarın da rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.
Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AA / Ercan Çakar - Spor