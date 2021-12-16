Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde - Haberler
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi.

CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi.

İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu-beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Zeynep (L), Beyza, Elif, Fatma, Gözde.

Calcit Kamnik: Mihevc, Kostic, Radiskovic, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Sillah, Brulec, Lenart, Zorman, Cizman.

Setler: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

Süre: 65 dakika (21,22,22)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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