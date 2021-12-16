Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)

SÜRE: 65 dakika (21', 22', 22')

CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi. İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak. Eczacıbaşı Dynavit'te, aldığı 16 sayı ile kaptan Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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