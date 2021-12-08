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Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'e set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'e set vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CEV Kupası son 8 turu ilk maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 galip gelerek tur için avantaj elde etti.

CEV Kupası son 8 turu ilk maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 galip gelerek tur için avantaj elde etti.

Turun rövanş mücadelesi 16 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Sportna Dvorana KAMNIK

Hakemler: Daniele Rapisarda (ITA), Oana Cristina Fortu (GER)

Calcit Kamnik: Mihevc, Kostic, Sillah, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Lenart, Zorman, Cizman, Javornik.

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Beyza, Zeynep (L), Heyrman, Elif, Saliha.

Setler: 0-3 (23-25, 17-25, 15-25)

Süre: 63 dakika (22,21,20)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'e set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'e set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'e set vermedi

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