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Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

Eczacıbaşı Dynavit avantajı eline geçirdi

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru KayaURALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), KulikovaECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, GözdeSETLER: 19-25, 19-25, 21-25SÜRE:...

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru Kaya

URALOCHKA-NTMK: Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Fitisova, Trukhina (L), Karpol (L), Kulikova

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Selin, Gözde

SETLER: 19-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (26',26',26')

CEV Kupası Çeyrek Final ilk maçında Rusya'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

CEV Kupası Çeyrek Final turunda rövanş mücadelesi, yarın saat 18: 00'da yine Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Rusya, Spor, Haber

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