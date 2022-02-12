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Eczacıbaşı Dynavit, Ankara yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, Ankara yolcusu

Eczacıbaşı, Dynavit yarın deplasmanda PTT Spor Kulübü'ne konuk olacak.

Eczacıbaşı, Dynavit yarın deplasmanda PTT Spor Kulübü'ne konuk olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 19. haftasında 13 Şubat Pazar günü, saat 15.00'de, PTT Spor Kulübü'ne konuk olacak. Deplasman öncesi İstanbul'da son hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlılar, Ankara'da maç hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

İstanbul, Ankara, Pazar, PTT, Spor, Haberler

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