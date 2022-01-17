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Eczacıbaşı Dynavit 3-0

Eczacıbaşı Dynavit 3-0
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Erdal Akıncı, Esat DenizliVakıfBank: Kübra, Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hakley, Ayça (L), Meryem.Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Adams, Fatma, Merve .

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Denizli

VakıfBank: Kübra, Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hakley, Ayça (L), Meryem.

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Adams, Fatma, Merve .

Setler: 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)

Süre: 85 dakika (23,30,32)

Misli.com Sultanlar Ligi 15'inci hafta mücadelesinde VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Denizli, Spor, Haber

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